Роналду рассказал, как они с Месси относятся друг к другу

Бывший форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду ответил на вопрос о взаимоотношениях с экс-нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«У меня никогда не было плохих отношений с Месси, скорее даже наоборот», — приводит слова Роналду El Chiringuito со ссылкой на laSexta в соцсети Х (ранее Twitter).

Роналду выступал в составе «Королевского клуба» с 2009 по 2018 год. За этот период он принял участие в 438 матчах во всех турнирах, в которых отметился 450 голами и 131 результативной передачей. В свою очередь, Месси играл за взрослую команду «Барселоны» с 2005 по 2021 год. За это время он сыграл 778 матчей во всех соревнованиях, где забил 672 гола и сделал 303 результативные передачи.

Роналду окунулся в воду в минусовую погоду: