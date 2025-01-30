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Президент Медиалиги Осипов: вероятность участия Промеса в Суперкубке МФЛ весьма большая

Президент Медиалиги Осипов: вероятность участия Промеса в Суперкубке МФЛ весьма большая
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Президент Медиалиги Николай Осипов не исключил вероятность участия бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Суперкубке МФЛ. Сейчас футболист выступает в составе «Дубай Юнайтед».

«Наличие Квинси в заявке не случайно, мы уже много об этом говорили. Вероятность того, что он примет участие, мне кажется, весьма большая. Против Fight Nights он не сможет выступить, потому что у него свои игры. Но если «Родина Медиа» пройдёт дольше — малый финал, финал четырёх, — то вполне по силам», — приводит слова Осипова «РБ Спорт».

Суперкубок МФЛ начнётся 31 января в Абу-Даби (ОАЭ).

Нидерландский нападающий являлся игроком «Спартака» с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. Всего Промес провёл в Российской Премьер-Лиге 194 матча, забил 94 гола и сделал 46 результативных передач.

В марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств и к полутора годам — за поножовщину с родственником. Промесу грозит экстрадиция на родину.

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