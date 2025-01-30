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«Спартак» — «Краснодар»: Зобнин сравнял счёт на 70-й минуте

«Спартак» — «Краснодар»: Зобнин сравнял счёт на 70-й минуте
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В эти минуты идёт матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встречаются «Спартак» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживает российская бригада арбитров, которую возглавляет Евгений Кукуляк. На момент выхода новости счёт в матче 2:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Бонгонда – 20'     1:1 Батчи – 22'     1:2 Кривцов – 54'     2:2 Зобнин – 70'     3:2 Зорин – 90+2'    

На 70-й минуте счёт в игре сравнял полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

Ранее, на 20-й минуте, счёт в игре открыл крайний нападающий «Спартака» Тео Бонгонда. На 22-й минуте нападающий «Краснодара» Жоау Батчи восстановил равновесие. На 54-й минуте полузащитник Никита Кривцов вывел номинальных гостей вперёд.

В турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.

Календарь Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная таблица Зимнего Кубка РПЛ
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