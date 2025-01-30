«Спартак» — «Краснодар»: Зобнин сравнял счёт на 70-й минуте

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В эти минуты идёт матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встречаются «Спартак» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживает российская бригада арбитров, которую возглавляет Евгений Кукуляк. На момент выхода новости счёт в матче 2:2.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

На 70-й минуте счёт в игре сравнял полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

Ранее, на 20-й минуте, счёт в игре открыл крайний нападающий «Спартака» Тео Бонгонда. На 22-й минуте нападающий «Краснодара» Жоау Батчи восстановил равновесие. На 54-й минуте полузащитник Никита Кривцов вывел номинальных гостей вперёд.

В турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.

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