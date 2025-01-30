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Стали известны подробности травмы защитника «Ювентуса» Калюлю

Стали известны подробности травмы защитника «Ювентуса» Калюлю
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Защитник «Ювентуса» Пьер Калюлю, права на которого принадлежат «Милану», выбыл на неопределённый срок из-за травмы бедра, полученной в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2). Об этом сообщила пресс-служба туринского клуба. Напомним, игрок был заменён на 16-й минуте матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
0 : 2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Павлидис – 16'     0:2 Кёкчю – 80'    

Сообщается, что у футболиста выявлено незначительное повреждение сухожилия полуперепончатой мышцы правого бедра. Отмечается, что примерно через 10 дней будут проведены новые тесты, чтобы определить время восстановления игрока.

В нынешнем сезоне Калюлю принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с «Миланом» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 26 млн.

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