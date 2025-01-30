«Спартак» вырвал победу у «Краснодара» на 90+2-й минуте стартового матча Зимнего Кубка РПЛ

Завершился стартовый матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встречались «Спартак» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживала российская бригада арбитров, которую возглавлял Евгений Кукуляк. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу красно-белых.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

На 20-й минуте счёт в игре открыл крайний нападающий «Спартака» Тео Бонгонда. На 22-й минуте нападающий «Краснодара» Жоау Батчи восстановил равновесие. На 54-й минуте полузащитник Никита Кривцов вывел номинальных гостей вперёд. На 70-й минуте счёт в игре сравнял полузащитник красно-белых Роман Зобнин. На 90+2-й минуте победный гол московской команды забил полузащитник Даниил Зорин.

В турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.

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