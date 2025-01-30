Семшов: Малком в нынешней форме не поможет «Зениту», хотя раньше он был лучшим игроком РПЛ

Бывший футболист московского «Динамо» и сборной России Игорь Семшов отреагировал на новости о желании бразильского вингера Малкома вернуться в «Зенит». Сейчас он выступает за саудовский «Аль-Хиляль».

«Прошло два года с тех пор, как Малком уехал. Бразилец был самым ярким игроком в РПЛ, но сейчас он даже в Европе не играет. Думаю, для «Зенита» вариант с возвращением Малкома уже закрыт. В последние годы он играл не в том чемпионате, где футболисты прогрессируют. Малком уехал, чтобы спокойно заработать на жизнь. В нынешней форме он не поможет «Зениту». Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. «Зениту» лучше обратить внимание на молодых футболистов, у которых есть небольшой опыт. Малком не поможет петербуржцам, хотя раньше он был лучшим игроком РПЛ», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Напомним, Малком выступал за сине-бело-голубых с 2019 по 2023 год. Вместе с «Зенитом» бразилец четыре раза выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. К «Аль-Хилялю» нападающий присоединился в июле 2023-го.