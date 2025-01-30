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Зимний Кубок РПЛ 2025: результаты на 30 января, календарь, таблица, видео

Результаты матчей Зимнего Кубка РПЛ 30 января
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30 января прошла одна встреча в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. Представляем вашему вниманию результат игры, прошедшей в указанный день.

Результаты матча Зимнего Кубка РПЛ 30 января:

  • «Спартак» — «Краснодар» — 3:2.

В турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.

Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023-м и 2024-м становился московский «Спартак».

Календарь Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная таблица Зимнего Кубка РПЛ
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