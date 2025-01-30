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«Фонбет» подал иск на экс-главу Сергея Анохина по причине дискредитации репутации

«Фонбет» подал иск на экс-главу Сергея Анохина по причине дискредитации репутации
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Букмекерская компания «Фонбет» сообщила о подаче искового заявления в суд на её бывшего генерального директора Сергея Анохина в связи с дискредитацией репутации из-за уголовного дела, возбуждённого из-за дачи взятки в размере 60 млн рублей. Анохин также является бывшим вице-президентом и членом исполкома Российского футбольного союза (РФС).

«Действия Анохина полностью противоречат ценностям компании и дискредитируют её деловую репутацию, что даёт «Фонбет» право применять все законные методы для восстановления справедливости. В связи с этим компанией было принято решение подать иск против Сергея Анохина, чтобы защитить честь, достоинство и репутацию компании в деловых кругах», — приводит заявление «Фонбет» Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что Анохин оформил явку с повинной и раскрыл коррупционную схему.

Напомним, по версии Следственного комитета, Анохин передал взятку в размере 60 млн рублей с целью избежать представления в следственные органы полученных ФСБ данных о хищении бюджетных денег на его предыдущем месте работы. Но один из поверенных и непосредственно оперативный сотрудник, для которого была предназначена взятка, участвовали в оперативном эксперименте.

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