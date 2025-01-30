«Стяуа» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы

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Сегодня, 30 января, состоится матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встретятся «Стяуа» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Арена Националэ» в Бухаресте. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Стартовые составы команд.

«Стяуа»: Тырновану, Дава Чаконте, Нгезана, Попеску, Радунович, Крецу, Эджума, Шут, Тэнасе, Бырлиджа, Микулеску.

«Манчестер Юнайтед»: Байындыр, Мазрауи, Маттейс де Лигт, Мартинес, Дало, Коллайер, Майну, Маласиа, Эриксен, Фернандеш, Хойлунд.

Перед заключительным туром «красные дьяволы» набрали 15 очков и занимают четвёртое место в общей таблице. Румынская команда заработала 14 очков и располагается на восьмой строчке.

В минувшем туре «Манчестер Юнайтед» победил шотландский «Рейнджерс» со счётом 2:1. В свою очередь, «Стяуа» обыграл «Карабах» со счётом 3:2.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: