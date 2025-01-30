Игрок «Спартака» Зобнин: играть жёстко, как «Краснодар», — не ок

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о минувшем матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром», в котором красно-белые победили со счётом 3:2.
«Играем под нагрузками, полезный матч. Если сравнивать первые минуты, то мы доминировали, потом, возможно, подсели.
У нас состав конкурентоспособный. Каждый даёт свой максимум, тренер выбирает состав. Играть так жёстко, как «Краснодар» — это не ок, но так бывает. Так случилось, что было жестковато», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».
По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.
Самые титулованные футбольные клубы России:
- 30 января 2025
-
22:04
-
22:00
-
21:58
-
21:56
-
21:55
-
21:53
-
21:41
-
21:31
-
21:30
-
21:23
-
21:16
-
21:01
-
21:00
-
20:46
-
20:45
-
20:33
-
20:27
-
20:24
-
20:13
-
20:08
-
20:04
-
20:00
-
19:56
-
19:54
-
19:46
-
19:35
-
19:23
-
19:15
-
19:12
-
19:06
-
19:00
-
18:50
-
18:47
-
18:40
-
18:38