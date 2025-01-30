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Игрок «Спартака» Зобнин: играть жёстко, как «Краснодар», — не ок

Игрок «Спартака» Зобнин: играть жёстко, как «Краснодар», — не ок
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о минувшем матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром», в котором красно-белые победили со счётом 3:2.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Бонгонда – 20'     1:1 Батчи – 22'     1:2 Кривцов – 54'     2:2 Зобнин – 70'     3:2 Зорин – 90+2'    

«Играем под нагрузками, полезный матч. Если сравнивать первые минуты, то мы доминировали, потом, возможно, подсели.

У нас состав конкурентоспособный. Каждый даёт свой максимум, тренер выбирает состав. Играть так жёстко, как «Краснодар» — это не ок, но так бывает. Так случилось, что было жестковато», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.

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