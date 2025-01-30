Игрок «Спартака» Зобнин: играть жёстко, как «Краснодар», — не ок

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о минувшем матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром», в котором красно-белые победили со счётом 3:2.

«Играем под нагрузками, полезный матч. Если сравнивать первые минуты, то мы доминировали, потом, возможно, подсели.

У нас состав конкурентоспособный. Каждый даёт свой максимум, тренер выбирает состав. Играть так жёстко, как «Краснодар» — это не ок, но так бывает. Так случилось, что было жестковато», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов».

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.

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