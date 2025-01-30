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Игрок «Спартака» Зобнин — журналистам: давление о возможном чемпионстве создаёте вы

Игрок «Спартака» Зобнин — журналистам: давление о возможном чемпионстве создаёте вы
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос, чувствует ли команда давление из-за осознания возможности борьбы за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

«Давление о возможном чемпионстве создаёте вы такими вопросами. Будем идти от игры к игре, как осенью, а потом посмотрим», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В последних 10 матчах чемпионата России красно-белые семь раз одержали победу, два раза потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

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