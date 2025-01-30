Зобнин — о возможном продлении контракта: хотел бы остаться, я — спартаковец

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин заявил, что рассчитывает продлить контракт с московской командой. Он, по данным Transfermarkt, истекает в конце текущего сезона.

«Мой контракт? Вопрос нашим руководителям. Конечно, я бы хотел остаться, я — спартаковец. Сколько мне дадут, столько и готов играть. Есть люди, которые принимают решения по трансферам и так далее. Для меня это не проблема», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

30-летний Зобнин стал игроком «Спартака» в июле 2016 года. С тех пор полузащитник в 260 матчах забил 19 голов и отдал 19 результативных передач.