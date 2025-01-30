Игрок «Спартака» Зобнин: «Краснодару» забил с закрытыми глазами

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после матча с «Краснодаром» (3:2) в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ признался, что забил свой мяч с закрытыми глазами.

«Я гол забил с закрытыми глазами. Дали пас, залетело», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» открыл счёт в матче, но затем дважды отличился «Краснодар». Зобнин забил второй мяч своей команды на 70-й минуте, а победу красно-белым принёс Даниил Зорин с точным ударом на 90+2-й минуте.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Матч состоится 7 февраля. Официальную часть сезона красно-белые возобновят 2 марта, когда дома встретятся с «Оренбургом» в 19-м туре РПЛ.