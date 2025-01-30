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Игрок «Спартака» Зобнин: «Краснодару» забил с закрытыми глазами

Игрок «Спартака» Зобнин: «Краснодару» забил с закрытыми глазами
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после матча с «Краснодаром» (3:2) в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ признался, что забил свой мяч с закрытыми глазами.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Бонгонда – 20'     1:1 Батчи – 22'     1:2 Кривцов – 54'     2:2 Зобнин – 70'     3:2 Зорин – 90+2'    

«Я гол забил с закрытыми глазами. Дали пас, залетело», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» открыл счёт в матче, но затем дважды отличился «Краснодар». Зобнин забил второй мяч своей команды на 70-й минуте, а победу красно-белым принёс Даниил Зорин с точным ударом на 90+2-й минуте.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Матч состоится 7 февраля. Официальную часть сезона красно-белые возобновят 2 марта, когда дома встретятся с «Оренбургом» в 19-м туре РПЛ.

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