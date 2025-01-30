Игрок «Спартака» Зобнин: «Краснодару» забил с закрытыми глазами
Поделиться
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин после матча с «Краснодаром» (3:2) в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ признался, что забил свой мяч с закрытыми глазами.
Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Бонгонда – 20' 1:1 Батчи – 22' 1:2 Кривцов – 54' 2:2 Зобнин – 70' 3:2 Зорин – 90+2'
«Я гол забил с закрытыми глазами. Дали пас, залетело», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Спартак» открыл счёт в матче, но затем дважды отличился «Краснодар». Зобнин забил второй мяч своей команды на 70-й минуте, а победу красно-белым принёс Даниил Зорин с точным ударом на 90+2-й минуте.
В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Матч состоится 7 февраля. Официальную часть сезона красно-белые возобновят 2 марта, когда дома встретятся с «Оренбургом» в 19-м туре РПЛ.
Комментарии
- 30 января 2025
-
23:33
-
23:24
-
23:10
-
23:00
-
22:51
-
22:44
-
22:40
-
22:31
-
22:28
-
22:27
-
22:23
-
22:20
-
22:18
-
22:16
-
22:15Неймар объявил о возвращении в «Сантос» Официально
-
22:13
-
22:13
-
22:11
-
22:04
-
22:00
-
21:58
-
21:56
-
21:55
-
21:53
-
21:41
-
21:31
-
21:30
-
21:23
-
21:16
-
21:01
-
21:00
-
20:46
-
20:45
-
20:33
-
20:27