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Константин Генич: Луис Энрике по ожиданиям — это как минимум Малком

Константин Генич: Луис Энрике по ожиданиям — это как минимум Малком
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Известный российский комментатор и футбольный эксперт Константин Генич поделился мнением о новоиспечённом нападающем «Зенита» Луисе Энрике, который перешёл в санкт-петербургский клуб из «Ботафого».

«Луиса Энрике видел в «Бетисе». У него классные данные, все говорили, что это суперталант. Но в «Бетисе» он забивал мало, и командировка не удалась. В Бразилии он просто разрывал, стал лучшим игроком, выступал в сборной. По ожиданиям это как минимум Малком, и дебюта жду с большой интригой. «Зенит» умел не только тратить, но и отпускать футболистов. То, что договорились выгодно по Клаудиньо и договорились о том, что Вендел останется, — хорошо. Это важнейший элемент в середине. А Клаудиньо в последний год приходилось говорить — надо, надо, надо. Он, может, ещё хотел, но уже не мог. Первые два года в РПЛ он творил с мячом чудеса.

Летом «Зенит» оперативно сработал по трансферам, когда взяли новичков перед сборами. Сейчас то же самое, но зимой», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

«Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего в понедельник, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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