921-й гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Раед» в матче саудовского чемпионата

Завершился матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Раед» и «Аль-Наср». Игра проходила на стадионе «Кинг Абдулла Спорт Сити» (Бурайда). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Донатас Румшас из Литвы. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Аль-Насра».

На 35-й минуте счёт во встрече открыл нападающий гостей Криштиану Роналду. Этот мяч стал 921-м для 39-летнего футболиста в его карьере. В начале второго тайма защитник Наваф Аль-Бушал укрепил преимущество «Аль-Насра». На 76-й минуте полузащитник Амир Саюд сократил отставание «Аль-Раеда».

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