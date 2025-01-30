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Шамар Николсон отреагировал на слухи о возможном уходе из «Спартака»

Шамар Николсон отреагировал на слухи о возможном уходе из «Спартака»
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон на фоне слухов о своём возможном уходе из команды заявил, что сфокусирован на красно-белых.

«Я — игрок «Спартака». Слухи есть всегда, но они не отвлекают меня. Я сфокусирован на «Спартаке», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ямайского форварда, выступающего за «Спартак» с 2022 года, связывали с уходом из клуба из-за возможных предстоящих трансферов Пабло Солари и Ивана Илича. Красно-белые превысят количество легионеров, если аргентинец и серб окажутся в команде.

Всего за «Спартак» Николсон в 57 матчах забил 16 голов и отдал шесть результативных передач.

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