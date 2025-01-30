Игрок «Спартака» Николсон: если бы нас вернули в еврокубки, была бы мотивация

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон высказался о возможном возвращении красно-белых в еврокубки.

«Для «Спартака» было бы хорошо, если бы нас вернули в еврокубки — у нас была бы мотивация. Думаю, каждый хочет там играть. Вы знаете, что «Спартак» в прошлом хорошо выступал в еврокубках — с «Наполи», например», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.