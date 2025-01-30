Шамар Николсон: сейчас самый сильный «Спартак» за всё моё время тут

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон заявил, что сейчас самый сильный «Спартак» за всё время его пребывания в команде.

«Да, сейчас самый сильный «Спартак» за всё моё время тут», — передаёт слова Николсона в корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Николсон перешёл в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года за € 8 млн. За красно-белых нападающий провёл 57 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал шесть результативных передач. В сезоне-2023/2024 Шамар на правах аренды выступал за французский «Клермон».

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с «Оренбургом».