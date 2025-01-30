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Игрок «Спартака» Николсон высказался об уровне РПЛ

Игрок «Спартака» Николсон высказался об уровне РПЛ
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон не считает Российскую Премьер-Лигу слабым чемпионатом.

«Как вы видите, тут есть футболисты, которые играли в Ла Лиге, например. Для меня лично непросто играть в РПЛ, потому что тут сильные спортсмены. Они сильны физически», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Недавно экс-форвард красно-белых Александр Кокорин сравнил уровень РПЛ с «говном», заявив, что её уровень падает непрерывно с 2019 года.

Всего за «Спартак» Николсон в 57 матчах забил 16 голов и отдал шесть результативных передач. Сообщалось, что игрок может покинуть клуб, но форвард заявил, что не обращает внимания на слухи.

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