Игрок «Спартака» Николсон высказался об уровне РПЛ

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон не считает Российскую Премьер-Лигу слабым чемпионатом.

«Как вы видите, тут есть футболисты, которые играли в Ла Лиге, например. Для меня лично непросто играть в РПЛ, потому что тут сильные спортсмены. Они сильны физически», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Недавно экс-форвард красно-белых Александр Кокорин сравнил уровень РПЛ с «говном», заявив, что её уровень падает непрерывно с 2019 года.

Всего за «Спартак» Николсон в 57 матчах забил 16 голов и отдал шесть результативных передач. Сообщалось, что игрок может покинуть клуб, но форвард заявил, что не обращает внимания на слухи.