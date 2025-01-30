Неймар объявил о возвращении в «Сантос»

32-летний нападающий Неймар на своей странице в социальных сетях объявил о подписании контракта с «Сантосом», выпускником академии которого он является.

«Ребята, такое ощущение, что возвращаюсь в прошлое. Я здесь встречаюсь с друзьями и с семьёй», — сказал футболист.

Неймар выступал в составе взрослой команды «Сантоса» с 2009 по 2013 год. За этот период он принял участие в 225 матчах во всех турнирах, в которых отметился 136 голами и 64 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Неймар сделал сложный выбор между Роналду и Роналдиньо: