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Игрок «Краснодара» Сперцян высказался о нагрузках на сборах команды

Игрок «Краснодара» Сперцян высказался о нагрузках на сборах команды
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после поражения от «Спартака» (2:3) в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ заявил, что его команда постепенно готовится к возобновлению официальной части сезона.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
30 января 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Бонгонда – 20'     1:1 Батчи – 22'     1:2 Кривцов – 54'     2:2 Зобнин – 70'     3:2 Зорин – 90+2'    

«Тяжело, конечно, играем под нагрузками. Так каждые сборы, это нормально. Сборы достаточно длинные, готовимся потихоньку, втягиваемся. У нас по две тренировки», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Первый официальный матч в 2025 году «быки» проведут 1 марта, когда на своём поле встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдёт в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

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