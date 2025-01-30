Игрок «Краснодара» Сперцян высказался о нагрузках на сборах команды

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после поражения от «Спартака» (2:3) в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ заявил, что его команда постепенно готовится к возобновлению официальной части сезона.

«Тяжело, конечно, играем под нагрузками. Так каждые сборы, это нормально. Сборы достаточно длинные, готовимся потихоньку, втягиваемся. У нас по две тренировки», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Первый официальный матч в 2025 году «быки» проведут 1 марта, когда на своём поле встретятся с самарскими «Крыльями Советов». Встреча пройдёт в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги.