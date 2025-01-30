Игрок «Краснодара» Сперцян: с момента моего дебюта в РПЛ стало намного легче

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян на фоне слов экс-форварда клубов РПЛ Александра Кокорина высказался об уровне лиги. Ранее Кокорин сравнил РПЛ с «говном», заявив, что её уровень непрерывно падает с 2019 года.

«Если честно, я ещё не досмотрел интервью [Кокорина]. Хорошо отношусь к РПЛ: нормальный, тяжёлый чемпионат. Кокорин играл давно, а я — только четвёртый год, если не ошибаюсь. Чемпионат чуть-чуть изменился с момента моего дебюта. Сейчас намного легче. Наверное, из-за снижения уровня легионеров, нет еврокубков, ну и тогда я был молодой, было тяжелее», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.