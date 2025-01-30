Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Краснодара» Сперцян: с момента моего дебюта в РПЛ стало намного легче

Игрок «Краснодара» Сперцян: с момента моего дебюта в РПЛ стало намного легче
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян на фоне слов экс-форварда клубов РПЛ Александра Кокорина высказался об уровне лиги. Ранее Кокорин сравнил РПЛ с «говном», заявив, что её уровень непрерывно падает с 2019 года.

«Если честно, я ещё не досмотрел интервью [Кокорина]. Хорошо отношусь к РПЛ: нормальный, тяжёлый чемпионат. Кокорин играл давно, а я — только четвёртый год, если не ошибаюсь. Чемпионат чуть-чуть изменился с момента моего дебюта. Сейчас намного легче. Наверное, из-за снижения уровня легионеров, нет еврокубков, ну и тогда я был молодой, было тяжелее», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Материалы по теме
«Чемпионат России был говном уже в 2019-м». Кокорин — о «Спартаке», «Зените» и остальном
«Чемпионат России был говном уже в 2019-м». Кокорин — о «Спартаке», «Зените» и остальном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android