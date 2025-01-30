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Сперцян: сложно сказать, был ли «Краснодар» времён еврокубков сильнее нынешнего

Сперцян: сложно сказать, был ли «Краснодар» времён еврокубков сильнее нынешнего
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Атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о потенциальном возвращении российских клубов в еврокубковые турниры.

«А что загадывать? Тяжело сказать. Конечно, хотим, чтобы нас вернули, а как будет, я не знаю. Сложно сказать, был ли тот «Краснодар» сильнее — тогда и сейчас сильные команды», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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