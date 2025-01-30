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Игрок «Краснодара» Сперцян: сейчас мы сильнее, чем в прошлом году

Игрок «Краснодара» Сперцян: сейчас мы сильнее, чем в прошлом году
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, заявил, что сейчас команда сильнее, чем в прошлом году, когда «Краснодар» также уходил первым на зимнюю паузу.

«Конечно, мы сильнее, чем в том году, когда уходили тоже первыми на паузу. Есть определённый опыт. Где-то мы прибавили. Понимание есть, какие ошибки не надо допускать весной. Будем над этим работать. Были ошибки, начиная с психологии», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак». В зоне вылета располагаются «Оренбург» (8) и «Ахмат» (13).

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