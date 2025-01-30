Игрок «Краснодара» Сперцян высказался о дорогостоящих трансферах «Зенита»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признался, что его не волнуют дорогостоящие трансферы «Зенита».

«Пускай делают что хотят. Мне-то что? Не знал об Энрике. Конечно, слышал, но не следил», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В зимнее трансферное окно «Зенит» подписал нападающего Луиса Энрике из «Ботафого», а в обратном направлении отправились полузащитники Артур (сейчас) и Вендел (по окончании сезона). Также сообщалось, что российский клуб увеличил предложение до € 20 млн за правого защитника «Фламенго» Уэсли и выложит около этой же суммы (с бонусами) за игрока «Браги» Родриго Саласара.