Станкович оценил игру «Спартака» в матче с «Краснодаром» на Зимнем Кубке РПЛ

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился мнением об игре красно-белых в стартовом матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Краснодаром» (3:2), в котором его команда вырвала победу на 90+2-й минуте.

«Первые 20 минут были великолепными, прекрасно играли. Первый тайм заканчивали тоже неплохо. Но в начале второго тайма было затмение. Потом вышли свежие ребята и тоже неплохо закончили.

Таков был изначальный план: дать тем, кто выходил в старте, 60 минут игрового времени. Я даже сократил это время, они отыграли 55 минут, так как было некое затмение. Ребята, которые вышли, показали себя прекрасно, но это только начало», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

На 20-й минуте счёт в игре открыл крайний нападающий «Спартака» Тео Бонгонда. На 22-й минуте нападающий «Краснодара» Жоау Батчи восстановил равновесие. На 54-й минуте полузащитник Никита Кривцов вывел номинальных гостей вперёд. На 70-й минуте счёт в игре сравнял полузащитник красно-белых Роман Зобнин. На 90+2-й минуте победный гол московской команды забил полузащитник Даниил Зорин.

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