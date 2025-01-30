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«Аль-Ахли» готов заплатить за нападающего «Вильярреала» Алекса Баэну € 60 млн — Романо

«Аль-Ахли» готов заплатить за нападающего «Вильярреала» Алекса Баэну € 60 млн — Романо
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В подписании 23-летнего крайнего нападающего «Вильярреала» Алекса Баэны заинтересован «Аль-Ахли». Об этом сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, саудовский клуб уведомил «Вильярреал» о готовности активировать пункт об отступных в размере € 60 млн. Отмечается, что решение остаётся за игроком, при этом в испанском клубе надеются, что футболист останется.

В нынешнем сезоне Баэна принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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