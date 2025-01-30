«Зенит» достиг соглашения с «Брагой» о покупке Саласара за € 15+5 млн — Record

«Зенит» и «Брага» достигли соглашения о трансфере 25-летнего центрального полузащитника Родриго Саласара в санкт-петербургский клуб. Об этом сообщает Record.

По информации источника, сине-бело-голубые заплатят португальскому клубу € 20 млн, из которых € 15 млн — в качестве фиксированной выплаты и ещё € 5 млн — в виде бонусов. Причём € 2,5 млн из этих бонусных выплат «Брага» может получить за командные достижения «Зенита», ещё € 2,5 млн — за индивидуальные действия самого Саласара.

В нынешнем сезоне Саласар сыграл за «Брагу» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.

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