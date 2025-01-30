Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» готовит предложение на € 25+5 млн, чтобы подписать Уэсли — Рафаэль

«Зенит» готовит предложение на € 25+5 млн, чтобы подписать Уэсли — Рафаэль
Аудио-версия:
Комментарии

«Зенит» находится в процессе подготовки предложения для «Фламенго» в размере € 25 млн с целью покупки 21-летнего правого защитника Уэсли Франсы. Об этом сообщает журналист Пабло Рафаэль в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, с учётом бонусов предложение сине-бело-голубых может достичь суммы в € 30 млн. Подчёркивается, что «Фламенго» готов продать Уэсли, но хочет сделать это только летом. Сам футболист не испытывает сильного желания переходить в «Зенит».

Ранее в СМИ появлялись сведения, что санкт-петербургский клуб увеличил предложение по 21-летнему защитнику до с € 15 до € 20 млн.

В 2024 году Уэсли принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение защитника с «Фламенго» рассчитано до конца 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 9 млн.

Материалы по теме
«Зенит» готов заплатить € 20 млн за трансфер правого защитника Уэсли — Mundo Bola

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android