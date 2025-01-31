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Тоттенхэм — Эльфсборг, результат матча 30 января 2025, счет 3:0, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Тоттенхэм» разгромил «Эльфсборг» в матче Лиги Европы
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Завершился матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Эльфсборг». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Себастьян Гисхамер из Австрии. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу «Тоттенхэма».

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Эльфсборг
Борас, Швеция
1:0 Скарлетт – 70'     2:0 Аджайи – 84'     3:0 Мур – 90+4'    

На 70-й минуте матча гол забил нападающий хозяев Дейн Скарлетт. На 84-й минуте нападающий Дамола Аджайи укрепил преимущество лондонского клуба. На 90+4-й минуте Мики Мур довёл счёт до разгромного.

Перед заключительным туром общего этапа Лиги Европы «Тоттенхэм» набрал 14 очков и занимал шестое место. В свою очередь, «Эльфсборг» заработал 10 очков и располагался на 20-й строчке.

В минувшем туре лондонский клуб встречался с «Хоффенхаймом», который обыграл со счётом 3:2. «Эльфсборг» провёл матч с «Ниццей», где победил со счётом 1:0.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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