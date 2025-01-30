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Серхио Рамос продолжит карьеру в мексиканском «Монтеррее» — Super Deportivo

Серхио Рамос продолжит карьеру в мексиканском «Монтеррее» — Super Deportivo
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Испанский защитник Серхио Рамос, находящийся в статусе свободного агента, подпишет годичный контракт с мексиканским «Монтерреем». Об этом сообщает Super Deportivo.

По информации источника, сделка уже закрыта, футболисту осталось пройти медосмотр и подписать контракт. Отмечается, что стороны уже несколько дней вели переговоры и сейчас достигли договоренности.

Напомним, последним клубом Рамоса была «Севилья», в которой игрок начинал свою профессиональную карьеру. 38-летний футболист вернулся в родную команду летом 2023 года на правах свободного агента. Ранее защитник также выступал за мадридский «Реал» и французский «Пари Сен-Жермен».

В прошлом сезоне защитник провёл за «Севилью» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей.

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