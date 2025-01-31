«Рома» уверенно победила «Айнтрахт» в матче Лиги Европы

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Завершился матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Рома» и франкфуртский «Айнтрахт». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступил Раде Обренович из Словении. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу «Ромы».

В конце первого тайма счёт в игре открыл защитник хозяев Анхелиньо. На 69-й минуте нападающий Эльдор Шомуродов укрепил преимущество хозяев.

Перед заключительным туром общего этапа Лиги Европы «Рома» набрала девять очков и занимала 21-е место. В свою очередь, «Айнтрахт» заработал 16 очков и располагался на второй строчке.

В минувшем туре римский клуб встречался с «АЗ Алкмар», которому проиграл со счётом 0:1. «Айнтрахт» провёл матч с «Ференцварошем», где победил со счётом 2:0.

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