Лига Европы — 2024/2025: результаты, таблица, 30 января
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В эти минуты завершились все 18 матчей последнего, 8-го тура общего этапа Лиги Европы. Определились восемь лучших команд, которые автоматически вышли в 1/8 финала турнира, 16 коллективов, которые сыграют в стыковых матчах между собой за право попасть в компанию к сильнейшим. А также 12 клубов, которые покидают турнир после этой стадии.
Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Окончен
1 : 1
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Бьёркан – 54' 1:1 Буанани – 74'
Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Окончен
3 : 4
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
1:0 Васкес – 18' 1:1 Гранач – 41' 1:2 Бишоф – 54' 1:3 Моква – 59' 1:4 Гложек – 65' 2:4 Гото – 79' 3:4 Аугустинсон – 88'
Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Стяуа
Бухарест, Румыния
Окончен
0 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Дало – 60' 0:2 Майну – 68'
Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
3 : 1
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
1:0 Уильямс – 25' 2:0 Альварес – 64' 2:1 Гавел – 71' 3:1 Мартон – 90+5'
Удаления: нет / Вашулин – 89'
Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Окончен
2 : 2
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 Диао – 27' 1:1 Эн-Несири – 39' 1:2 Джеко – 47' 2:2 Бюсков – 86'
Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Окончен
1 : 0
Бешикташ
Стамбул, Турция
1:0 Ротс – 76'
Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
3 : 0
Карабах
Агдам, Азербайджан
1:0 Эль-Кааби – 56' 2:0 Эль-Кааби – 60' 3:0 Бьянкон – 89'
Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
1 : 1
Лудогорец
Разград, Болгария
1:0 Толиссо – 54' 1:1 Алмейда – 77'
Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
2 : 0
ПАОК
Салоники, Греция
1:0 Оускарссон – 43' 2:0 Оускарссон – 48'
Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Окончен
4 : 3
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
1:0 Бен Ромдане – 9' 2:0 Траоре – 34' 3:0 Бен Ромдане – 45' 3:1 Мейнанс – 76' 4:1 Варга – 82' 4:2 Пэрротт – 90' 4:3 Мейнанс – 90+5'
Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
1 : 0
Лацио
Рим, Италия
1:0 Орта – 6'
Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
2 : 1
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Траоре – 23' 2:0 Фитц-Джим – 58' 2:1 Осимхен – 90+4'
Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 2
Мальмё
Мальмё, Швеция
1:0 Хоры – 46' 1:1 Али – 69' 1:2 Болин – 71' 2:2 Шранц – 76'
Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Эльфсборг
Борас, Швеция
1:0 Скарлетт – 70' 2:0 Аджайи – 84' 3:0 Мур – 90+4'
Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
0 : 1
Порту
Порту, Португалия
0:1 Гонсалес – 58'
Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
2 : 1
Юнион
Брюссель, Бельгия
1:0 Раскин – 21' 2:0 Черны – 55' 2:1 Мак Аллистер – 84'
Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
2 : 0
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1:0 Анхелиньо – 44' 2:0 Шомуродов – 69'
Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
1 : 0
РФШ
Рига, Латвия
1:0 Пихаленок – 76'
Жеребьёвка стыковых матчей пройдёт уже сегодня, 31 января, и начнётся в 15:00 мск. В прямом эфире её покажет Okko. Она пройдёт вслед за жеребьёвкой аналогичной стадии Лиги чемпионов.
Финал Лиги Европы пройдёт 21 мая на стадионе «Сан-Мамес» в испанском городе Бильбао.
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