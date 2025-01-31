Лига Европы — 2024/2025: результаты, таблица, 30 января

В эти минуты завершились все 18 матчей последнего, 8-го тура общего этапа Лиги Европы. Определились восемь лучших команд, которые автоматически вышли в 1/8 финала турнира, 16 коллективов, которые сыграют в стыковых матчах между собой за право попасть в компанию к сильнейшим. А также 12 клубов, которые покидают турнир после этой стадии.

Жеребьёвка стыковых матчей пройдёт уже сегодня, 31 января, и начнётся в 15:00 мск. В прямом эфире её покажет Okko. Она пройдёт вслед за жеребьёвкой аналогичной стадии Лиги чемпионов.

Финал Лиги Европы пройдёт 21 мая на стадионе «Сан-Мамес» в испанском городе Бильбао.