Станкович ответил, будет ли «Спартак» осуществлять трансферы в ближайшее время

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о потенциальных приобретениях красно-белых нынешней зимой.
— Есть вариант, что кто‑то из новых игроков «Спартака» появится уже на этих сборах?
— Сейчас никаких изменений нет, мы продолжаем в том же составе, в котором завершали первую часть сезона. Что касается трансферного рынка, это очень живая вещь, и сегодня‑завтра всё может произойти, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».
Ранее в СМИ появлялась информация, что «Спартак» интересуется полузащитником «Торино» Иваном Иличем.
После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В последних 10 матчах чемпионата России красно-белые семь раз одержали победу, два раза потерпели поражение и один раз сыграли вничью.
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