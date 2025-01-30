Станкович ответил, будет ли «Спартак» осуществлять трансферы в ближайшее время

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о потенциальных приобретениях красно-белых нынешней зимой.

— Есть вариант, что кто‑то из новых игроков «Спартака» появится уже на этих сборах?

— Сейчас никаких изменений нет, мы продолжаем в том же составе, в котором завершали первую часть сезона. Что касается трансферного рынка, это очень живая вещь, и сегодня‑завтра всё может произойти, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Спартак» интересуется полузащитником «Торино» Иваном Иличем.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В последних 10 матчах чемпионата России красно-белые семь раз одержали победу, два раза потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

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