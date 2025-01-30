Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станкович ответил, будет ли «Спартак» осуществлять трансферы в ближайшее время

Станкович ответил, будет ли «Спартак» осуществлять трансферы в ближайшее время
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о потенциальных приобретениях красно-белых нынешней зимой.

— Есть вариант, что кто‑то из новых игроков «Спартака» появится уже на этих сборах?
— Сейчас никаких изменений нет, мы продолжаем в том же составе, в котором завершали первую часть сезона. Что касается трансферного рынка, это очень живая вещь, и сегодня‑завтра всё может произойти, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Спартак» интересуется полузащитником «Торино» Иваном Иличем.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В последних 10 матчах чемпионата России красно-белые семь раз одержали победу, два раза потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

Материалы по теме
Станкович оценил игру «Спартака» в матче с «Краснодаром» на Зимнем Кубке РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android