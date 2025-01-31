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Аякс — Галатасарай, результат матча 30 января 2025, счет 2:1, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Аякс» победил «Галатасарай» в матче Лиги Европы
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Завершился матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Аякс» и «Галатасарай». Игра проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано из Испании. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
2 : 1
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Траоре – 23'     2:0 Фитц-Джим – 58'     2:1 Осимхен – 90+4'    

На 23-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Аякса» Бертран Траоре. На 58-й минуте полузащитник хозяев Киян Фитц-Джим укрепил их преимущество. На 90+4-й минуте Виктор Осимхен забил единственный мяч турецкой команды в игре.

Перед заключительным туром общего этапа Лиги Европы «Аякс» набрал 10 очков и занимал 16-е место. В свою очередь, «Галатасарай» заработал 13 очков и располагался на девятой строчке.

Жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025 пройдёт 31 января в Ньоне. Церемония начнётся в 15:00 мск.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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