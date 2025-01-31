«Аякс» победил «Галатасарай» в матче Лиги Европы

Завершился матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Аякс» и «Галатасарай». Игра проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано из Испании. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 23-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Аякса» Бертран Траоре. На 58-й минуте полузащитник хозяев Киян Фитц-Джим укрепил их преимущество. На 90+4-й минуте Виктор Осимхен забил единственный мяч турецкой команды в игре.

Перед заключительным туром общего этапа Лиги Европы «Аякс» набрал 10 очков и занимал 16-е место. В свою очередь, «Галатасарай» заработал 13 очков и располагался на девятой строчке.

Жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025 пройдёт 31 января в Ньоне. Церемония начнётся в 15:00 мск.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: