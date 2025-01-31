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Итоговая турнирная таблица общего этапа Лиги Европы УЕФА — 2024/2025

Итоговая турнирная таблица общего этапа Лиги Европы УЕФА — 2024/2025
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Завершились все 18 матчей последнего, 8-го тура общего этапа Лиги Европы. «Чемпионат» предлагает читателям ознакомиться с итоговым положением всех 36 команд турнира.

Итоговая турнирная таблица общего этапа Лиги Европы

Отметим, что команды, занявшие места с первого по восьмое, автоматически вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Команды, расположившиеся с девятого по 24-е место (включительно), сыграют в стыковых матчах за право оказаться в 1/8 финала. Первые восемь команд из этих 16 будут сеянными, вторые восемь — несеянными. Жеребьёвка стыковых матчей пройдёт уже сегодня, 31 января, и начнётся в 15:00 мск. Трансляцию проведёт Okko.

Команды, расположившиеся с 25-го по 36-е место, покинули турнир без права продолжения участия в Лиге конференций.

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