Итоговая турнирная таблица общего этапа Лиги Европы УЕФА — 2024/2025

Завершились все 18 матчей последнего, 8-го тура общего этапа Лиги Европы. «Чемпионат» предлагает читателям ознакомиться с итоговым положением всех 36 команд турнира.

Отметим, что команды, занявшие места с первого по восьмое, автоматически вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Команды, расположившиеся с девятого по 24-е место (включительно), сыграют в стыковых матчах за право оказаться в 1/8 финала. Первые восемь команд из этих 16 будут сеянными, вторые восемь — несеянными. Жеребьёвка стыковых матчей пройдёт уже сегодня, 31 января, и начнётся в 15:00 мск. Трансляцию проведёт Okko.

Команды, расположившиеся с 25-го по 36-е место, покинули турнир без права продолжения участия в Лиге конференций.