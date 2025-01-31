Определились команды, напрямую вышедшие в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА — 2024/2025

После завершения матчей 8-го тура общего этапа Лиги Европы определились восемь команд, которые напрямую вышли в 1/8 финала этого турнира. Этими командами стали: «Лацио», «Атлетик» Бильбао, «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Лион», «Олимпиакос» и «Рейнджерс». Данные клубы заняли места с 1-го по 8-е.

Клубы, которые заняли места с 9-е по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьми сильнейшим.

На жеребьёвке стыковых матчей команды, которые заняли места с 9-го по 16-е по итогам общего этапа, будут сеяными и сыграют с клубами, занявшими места с 17-го по 24-е. Ответные стыковые матчи сеяные проведут дома.

Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где сыграют с восьмёркой лучших клубов общего этапа.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: