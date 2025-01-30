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«Реал Сосьедад» — ПАОК: Оускарссон открыл счёт в матче на 43-й минуте

«Реал Сосьедад» — ПАОК: Оускарссон открыл счёт в матче на 43-й минуте
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В эти минуты идёт матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречаются испанский «Реал Сосьедад» и греческий ПАОК. Игра проходит на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
2 : 0
ПАОК
Салоники, Греция
1:0 Оускарссон – 43'     2:0 Оускарссон – 48'    

На 43-й минуте нападающий «Реала Сосьедад» Орри Оускарссон открыл счёт в матче с передачи Шеральдо Бекера.

По итогам восьми туров общего этапа Лиги Европы определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

В минувшем туре соревнования «Реал Сосьедад» проиграл «Лацио» со счётом 1:3, а ПАОК обошёл пражскую «Славию» (2:0).

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