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«Реал Сосьедад» — ПАОК: Оускарссон открыл счёт в матче на 43-й минуте

В эти минуты идёт матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречаются испанский «Реал Сосьедад» и греческий ПАОК. Игра проходит на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 43-й минуте нападающий «Реала Сосьедад» Орри Оускарссон открыл счёт в матче с передачи Шеральдо Бекера.

По итогам восьми туров общего этапа Лиги Европы определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

В минувшем туре соревнования «Реал Сосьедад» проиграл «Лацио» со счётом 1:3, а ПАОК обошёл пражскую «Славию» (2:0).