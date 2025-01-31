Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жеребьёвка Лиги Европы УЕФА — 2024/2025: когда пройдёт, где смотреть, во сколько начало

Жеребьёвка Лиги Европы УЕФА — 2024/2025: когда пройдёт, где смотреть, во сколько начало
Комментарии

Завершился общий этап Лиги Европы. Восемь лучших команд из 36 автоматически вышли в 1/8 финала турнира, матчи которой состоятся 6 и 13 марта. 12 худших клубов завершили еврокубковые выступления на этот сезон, а 16 коллективов, расположившихся в середине (занявшие места с девятого по 24-е соответственно), сыграют в стыковых матчах.

Итоговая турнирная таблица общего этапа Лиги Европы

Стыковые матчи пройдут 13 и 20 февраля. Клубы, занявшие места с девятого по 16-е, будут на жеребьёвке сеянными. Команды с 17-го по 24-е, несеянными. Жеребьёвка стыковых матчей состоится уже сегодня, 31 января. Она начнётся в 15:00 мск (спустя час после жеребьёвки Лиги чемпионов) и в прямом эфире будет доступна в Okko.

* Ссылка на трансляцию может не отобраться при включённом AdBlock.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android