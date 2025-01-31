«Реал Сосьедад» — ПАОК: Орри Оускарссон оформил дубль на 48-й минуте

В эти минуты идёт матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречаются испанский «Реал Сосьедад» и греческий ПАОК. Игра проходит на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучал в 23:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче 2:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 48-й минуте Орри Оускарссон увеличил преимущество хозяев с передачи Арица Элустондо.

По итогам восьми туров общего этапа Лиги Европы определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

В минувшем туре соревнования «Реал Сосьедад» проиграл «Лацио» со счётом 1:3, а ПАОК обошёл пражскую «Славию» (2:0).