Определились команды, которые сыграют в стыковых матчах Лиги Европы УЕФА — 2024/2025

После завершения встреч 8-го тура общего этапа Лиги Европы определились 16 команд, которые примут участие в стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала этого турнира. Этими командами стали: «Будё-Глимт», «Андерлехт», «Стяуа», «Аякс», «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Рома», «Виктория Пльзень», «Ференцварош», «Порту», «Мидтьюлланн», «Юнион», «АЗ Алкмар», ПАОК, «Твенте», «Фенербхаче». По итогам общего этапа соревнования эти клубы заняли места с 9-го по 24-е.

Те, кто занял места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьми сильнейшим. Команды, занявшие места с 25-го и ниже, завершили сезон без продолжения борьбы в Лиге Европы УЕФА.

На жеребьёвке стыковых матчей команды, которые заняли места с 9-го по 16-е по итогам общего этапа, будут сеяными и сыграют с клубами, занявшими места с 17-го по 24-е. Ответные стыковые матчи сеяные проведут дома.

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