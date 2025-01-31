Стали известны команды, которые не вышли в плей-офф Лиги Европы УЕФА — 2024/2025

После завершения матчей 8-го тура общего этапа Лиги Европы определились 12 команд, которые покинули этот турнир. Этими командами стали: киевское «Динамо», «Ницца», «Карабах», «Лудогорец», «Мальмё», пражская «Славия», РФШ, «Маккаби» из Тель-Авива, «Бешикташ», «Хоффенхайм», «Эльфсборг» и «Брага». По итогам общего этапа соревнования эти клубы заняли места с 25-го по 36-е.

Восемь лучших команд общего этапа Лиги Европы напрямую вышли в 1/8 финала. Занявшие места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьми сильнейшим.

На жеребьёвке стыковых матчей команды, занявшие места с 9-е по 16-е по итогам общего этапа, будут сеяными и сыграют с клубами, занявшими места с 17-го по 24-е. Ответные стыковые матчи сеяные проведут дома.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: