«Лацио» стал победителем общего этапа Лиги Европы УЕФА — 2024/2025

Итальянский «Лацио» по итогам восьми туров общего этапа Лиги Европы набрал 19 очков и стал его победителем. В последнем матче этой стадии коллектив Марко Барони встретился с португальской «Брагой» (0:1), но всё равно стал победителем этапа, обогнав «Атлетик» за счёт разницы мячей.

Теперь «Лацио», как и семь других лучших команд, будут ждать своих соперников по 1/8 финала. Матчи этой стадии пройдут 6 и 13 марта. 13 и 20 февраля 16 клубов, занявших места с девятого по 24-е, встретятся в стыковых матчах.

«Лацио» доходил до финала Лиги Европы (ранее — Кубок УЕФА) в 1998 году, проиграв в решающем матче другому итальянскому клубу «Интеру» со счётом 0:3.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы состоится в Испании на стадионе «Сан-Мамес» 21 мая.