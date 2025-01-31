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«Лацио» стал победителем общего этапа Лиги Европы УЕФА — 2024/2025

«Лацио» стал победителем общего этапа Лиги Европы УЕФА — 2024/2025
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Итальянский «Лацио» по итогам восьми туров общего этапа Лиги Европы набрал 19 очков и стал его победителем. В последнем матче этой стадии коллектив Марко Барони встретился с португальской «Брагой» (0:1), но всё равно стал победителем этапа, обогнав «Атлетик» за счёт разницы мячей.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Брага
Брага, Португалия
Окончен
1 : 0
Лацио
Рим, Италия
1:0 Орта – 6'    
Итоговая турнирная таблица общего этапа Лиги Европы

Теперь «Лацио», как и семь других лучших команд, будут ждать своих соперников по 1/8 финала. Матчи этой стадии пройдут 6 и 13 марта. 13 и 20 февраля 16 клубов, занявших места с девятого по 24-е, встретятся в стыковых матчах.

«Лацио» доходил до финала Лиги Европы (ранее — Кубок УЕФА) в 1998 году, проиграв в решающем матче другому итальянскому клубу «Интеру» со счётом 0:3.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы состоится в Испании на стадионе «Сан-Мамес» 21 мая.

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