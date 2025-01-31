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Стал известен лучший бомбардир общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025

Стал известен лучший бомбардир общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025
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После завершения общего этапа Лиги Европы его лучшим бомбардиром стал футболист «Олимпиакоса» Айюб Эль-Кааби, забивший семь голов. На второй строчке расположился Барнабаш Варга из «Ференцвароша», отметившийся шесть голами. Третье место разделили Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед»), Саму Омородион («Порту»), Юнус Акгюн («Галатасарай») и Виктор Осимхен («Галатасарай»).

На жеребьёвке стыковых матчей команды, которые заняли места с 9-го по 16-е по итогам общего этапа, будут сеяными и сыграют с клубами, занявшими места с 17-го по 24-е. Ответные стыковые матчи сеяные проведут дома.

Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала, где сыграют с восьмёркой лучших клубов общего этапа.

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