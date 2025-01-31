Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче, где он забил 921-й гол в карьере
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39-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Раедом» (1:2), в котором он отметился голом на 35-й минуте.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 18-й тур
30 января 2025, четверг. 20:00 МСК
Аль-Раед
Бурайда
Окончен
1 : 2
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Роналду – 35' 0:2 Nawaf Meshari Mohammed Bu Washl – 47' 1:2 Саюд – 76'
«У нас три победы подряд!» — написал португальский футболист в своём аккаунте в социальной сети.
Гол в игре с «Аль-Раедом» стал 921-м в карьере Роналду. 39-летний нападающий забил 786 мячей на клубном уровне и 135 — в составе сборной Португалии.
Действующее трудовое соглашение Роналду с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
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Шарабутдин Магомедов познакомился с Криштиану Роналду:
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