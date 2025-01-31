Роналду отреагировал на победу «Аль-Насра» в матче, где он забил 921-й гол в карьере

39-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Раедом» (1:2), в котором он отметился голом на 35-й минуте.

«У нас три победы подряд!» — написал португальский футболист в своём аккаунте в социальной сети.

Гол в игре с «Аль-Раедом» стал 921-м в карьере Роналду. 39-летний нападающий забил 786 мячей на клубном уровне и 135 — в составе сборной Португалии.

Действующее трудовое соглашение Роналду с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме Роналду рассказал, как они с Месси относятся друг к другу

Шарабутдин Магомедов познакомился с Криштиану Роналду: