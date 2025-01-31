«Стяуа» — «Манчестер Юнайтед»: Дало открыл счёт в матче на 60-й минуте

В эти минуты идёт матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречаются «Стяуа» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Арена Националэ» в Бухаресте. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу английского клуба.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

На 60-й минуте счёт в игре открыл защитник гостей Диогу Дало.

Перед заключительным туром «красные дьяволы» набрали 15 очков и занимают четвёртое место в общей таблице. Румынская команда заработала 14 очков и располагается на восьмой строчке.

В минувшем туре «Манчестер Юнайтед» победил шотландский «Рейнджерс» со счётом 2:1. В свою очередь, «Стяуа» обыграл «Карабах» со счётом 3:2.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: