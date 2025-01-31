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Андерлехт — Хоффенхайм, результат матча 30 января 2025, счет 3:4, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Хоффенхайм» обыграл «Андерлехт», но вылетел из Лиги Европы
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В эти минуты на поле стадиона «Лотто Парк» в бельгийском Брюсселе завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы. Местный «Андерлехт» крупно проиграл сопернику в лице немецкого «Хоффенхайма» со счётом 3:4.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Окончен
3 : 4
Хоффенхайм
Зинсхайм, Германия
1:0 Васкес – 18'     1:1 Гранач – 41'     1:2 Бишоф – 54'     1:3 Моква – 59'     1:4 Гложек – 65'     2:4 Гото – 79'     3:4 Аугустинсон – 88'    

Счёт в матче открыли хозяева, однако затем пропустили пять мячей от соперника, один из которых не был засчитан из-за офсайда. Позднее бельгийский клуб забил ещё два мяча, но этого было недостаточно.

«Хоффенхайм» финишировал в турнирной таблице Лиги Европы за пределами топ-24, поэтому больше не сыграет в еврокубках в нынешнем сезоне. «Андерлехт» (10-й) оказался в числе сеянных команд на жеребьёвке стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала турнира. Туда, напомним, автоматически отправились восемь лучших команд, а следующие 16 в очных встречах разыграют оставшиеся восемь мест.

Итоговая таблица общего этапа Лиги Европы
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