«Хоффенхайм» обыграл «Андерлехт», но вылетел из Лиги Европы

В эти минуты на поле стадиона «Лотто Парк» в бельгийском Брюсселе завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы. Местный «Андерлехт» крупно проиграл сопернику в лице немецкого «Хоффенхайма» со счётом 3:4.

Счёт в матче открыли хозяева, однако затем пропустили пять мячей от соперника, один из которых не был засчитан из-за офсайда. Позднее бельгийский клуб забил ещё два мяча, но этого было недостаточно.

«Хоффенхайм» финишировал в турнирной таблице Лиги Европы за пределами топ-24, поэтому больше не сыграет в еврокубках в нынешнем сезоне. «Андерлехт» (10-й) оказался в числе сеянных команд на жеребьёвке стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала турнира. Туда, напомним, автоматически отправились восемь лучших команд, а следующие 16 в очных встречах разыграют оставшиеся восемь мест.