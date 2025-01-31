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«Стяуа» — «Манчестер Юнайтед»: Майну укрепил преимущество гостей на 68-й минуте

«Стяуа» — «Манчестер Юнайтед»: Майну укрепил преимущество гостей на 68-й минуте
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В эти минуты идёт матч заключительного, 8-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречаются «Стяуа» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Арена Националэ» в Бухаресте. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу английского клуба.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Стяуа
Бухарест, Румыния
Окончен
0 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Дало – 60'     0:2 Майну – 68'    

На 68-й минуте второй гол «Манчестер Юнайтед» в матче забил полузащитник Кобби Майну.

Ранее, на 60-й минуте, счёт в игре открыл защитник гостей Диогу Дало.

Перед заключительным туром «красные дьяволы» набрали 15 очков и занимают четвёртое место в общей таблице. Румынская команда заработала 14 очков и располагается на восьмой строчке.

В минувшем туре «Манчестер Юнайтед» победил шотландский «Рейнджерс» со счётом 2:1. В свою очередь, «Стяуа» обыграл «Карабах» со счётом 3:2.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица общего этапа Лиги Европы
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