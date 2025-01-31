«Будё-Глимт» вместе с Хайкиным поделил очки с «Ниццей» и сыграет в стыках Лиги Европы

На поле «Альянц Ривьеры» во Франции завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы. Местная «Ницца» на своём поле поделила очки с норвежским «Будё-Глимтом» (1:1), за который выступает российский вратарь Никита Хайкин.

Команды обменялись забитыми голами, но выявить лучшего не смогли.

«Ницца» досрочно вылетела из Лиги Европы ещё по итогам прошлых туров, попав в топ-12 худших команд турнира (всего 36). «Будё-Глимт» финишировал на девятом месте, таким образом остановившись в шаге от прямого выхода в 1/8 финала турнира (сразу вышли восемь команд). Норвежский коллектив сыграет в стыковых матчах и будет сеяной командой.