«Будё-Глимт» вместе с Хайкиным поделил очки с «Ниццей» и сыграет в стыках Лиги Европы
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На поле «Альянц Ривьеры» во Франции завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы. Местная «Ницца» на своём поле поделила очки с норвежским «Будё-Глимтом» (1:1), за который выступает российский вратарь Никита Хайкин.
Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Окончен
1 : 1
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Бьёркан – 54' 1:1 Буанани – 74'
Команды обменялись забитыми голами, но выявить лучшего не смогли.
«Ницца» досрочно вылетела из Лиги Европы ещё по итогам прошлых туров, попав в топ-12 худших команд турнира (всего 36). «Будё-Глимт» финишировал на девятом месте, таким образом остановившись в шаге от прямого выхода в 1/8 финала турнира (сразу вышли восемь команд). Норвежский коллектив сыграет в стыковых матчах и будет сеяной командой.
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