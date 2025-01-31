Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ницца — Буде-Глимт, результат матча 30 января 2025, счет 1:1, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Будё-Глимт» вместе с Хайкиным поделил очки с «Ниццей» и сыграет в стыках Лиги Европы
Комментарии

На поле «Альянц Ривьеры» во Франции завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы. Местная «Ницца» на своём поле поделила очки с норвежским «Будё-Глимтом» (1:1), за который выступает российский вратарь Никита Хайкин.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Окончен
1 : 1
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
0:1 Бьёркан – 54'     1:1 Буанани – 74'    

Команды обменялись забитыми голами, но выявить лучшего не смогли.

«Ницца» досрочно вылетела из Лиги Европы ещё по итогам прошлых туров, попав в топ-12 худших команд турнира (всего 36). «Будё-Глимт» финишировал на девятом месте, таким образом остановившись в шаге от прямого выхода в 1/8 финала турнира (сразу вышли восемь команд). Норвежский коллектив сыграет в стыковых матчах и будет сеяной командой.

Итоговая таблица общего этапа Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android