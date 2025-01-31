Киевское «Динамо» переиграло РФШ, обе команды вылетели из Лиги Европы

На арене «Фолькспаркштадион» в немецком Гамбурге завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы. Киевское «Динамо», являющееся номинальным хозяином поля, переиграло Рижскую футбольную школу (РФШ) со счётом 1:0.

Единственный гол в матче — на счету полузащитника Александра Пихаленка.

РФШ (пять очков) и киевское «Динамо» (четыре) вылетели из турнира, попав в топ-12 худших команд Лиги Европы. Оставшиеся 24 команды распределятся следующим образом: первые восемь автоматически вышли в 1/8 финала, 16 других — встретятся в стыковых матчах за право сыграть на этой стадии.

Финал Лиги Европы пройдёт 21 мая в испанском Бильбао.