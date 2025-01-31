Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Динамо Киев — РФШ, результат матча 30 января 2025, счет 1:0, Лига Европы УЕФА 2024-2025

Киевское «Динамо» переиграло РФШ, обе команды вылетели из Лиги Европы
Комментарии

На арене «Фолькспаркштадион» в немецком Гамбурге завершился матч 8-го тура общего этапа Лиги Европы. Киевское «Динамо», являющееся номинальным хозяином поля, переиграло Рижскую футбольную школу (РФШ) со счётом 1:0.

Лига Европы . Общий этап. 8-й тур
30 января 2025, четверг. 23:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
1 : 0
РФШ
Рига, Латвия
1:0 Пихаленок – 76'    

Единственный гол в матче — на счету полузащитника Александра Пихаленка.

РФШ (пять очков) и киевское «Динамо» (четыре) вылетели из турнира, попав в топ-12 худших команд Лиги Европы. Оставшиеся 24 команды распределятся следующим образом: первые восемь автоматически вышли в 1/8 финала, 16 других — встретятся в стыковых матчах за право сыграть на этой стадии.

Финал Лиги Европы пройдёт 21 мая в испанском Бильбао.

Итоговая турнирная таблица Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android